Германия решила выстроить "систему безопасности от России"

Берлин готов "защищать каждый дюйм территории НАТО"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европе не нужна "безопасность с Россией".

"Для Европы речь идет не о безопасности с путинской Россией, но о безопасности от путинской России", - цитирует главу немецкого МИД портал RND.

Она добавила, что Берлин поставляет оружие Киеву не только для "спасения жизней", но и чтобы развеять сомнения в международной надежности Германии.

"Безопасность стран Балтии, безопасность Восточной Европы - это безопасность Германии. И мы будем защищать каждый дюйм территории нашего альянса в чрезвычайной ситуации", - добавила дипломат.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"