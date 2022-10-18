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Путин поддержал призыв к повторной вакцинации от COVID-19

14:42
  • вторник
  • 18 октября 2022

Показатель госпитализации с коронавирусом за неделю снизился на 20%

Президент России поддерживает идею о необходимости повторной вакцинации от коронавируса. Владимир Путин заявил об этом на встрече с губернатором Самарской области. Дмитрий Азаров сообщил главе государства, что в регионе темпы вакцинации чуть выше, чем в среднем по России – и призвал россиян повторно привиться от COVID-19.

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"Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам", - прокомментировал слова губернатора Путин.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в стране госпитализированы 604 пациента с коронавирусом. А за прошедшую неделю показатель госпитализации на 100 тысяч населения составил 7,4, он снизился на 20,7%. Рост числа госпитализаций зафиксирован лишь в восьми субъектах, передает РИА Новости.

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