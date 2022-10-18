ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С российского хоккеиста сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил

14:49
  • вторник
  • 18 октября 2022

В Швейцарии провели дополнительные исследования

Международная федерация хоккея сняла с россиянина Валерия Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Хоккеиста Лукина оштрафовали за дачу взятки за уклонение от армии
Швеция отреклась от хоккеистов, играющих в России

"Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. IIHF уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с игрока сняты", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Ничушкину грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил в 2014 году.

В Континентальной хоккейной лиге форвард играл за челябинский "Трактор" и московский ЦСКА. Сейчас выступает в НХЛ за "Колорадо Эвеланш", с которым в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.