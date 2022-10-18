С российского хоккеиста сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил

В Швейцарии провели дополнительные исследования

Международная федерация хоккея сняла с россиянина Валерия Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

"Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. IIHF уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с игрока сняты", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Ничушкину грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил в 2014 году.

В Континентальной хоккейной лиге форвард играл за челябинский "Трактор" и московский ЦСКА. Сейчас выступает в НХЛ за "Колорадо Эвеланш", с которым в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли.

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