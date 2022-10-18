Госдума приняла в первом чтении закон о пособии семьям с детьми

Размер универсального пособия может достигать 100% от прожиточного минимума

Законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных прошел первое чтение в Госдуме. Документ 28 сентября внесло в парламент правительство.

По замыслу авторов законопроекта, благодаря введению универсального пособия с 1 января 2023 года будет выстроена единая и комплексная "бесшовная" адресная поддержка. Она охватит российские семьи, воспитывающие около 9,2 миллиона детей.

Универсальное пособие будет предоставляться женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Назначат выплаты и семьям с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума.

Насколько нуждаются граждане в пособии, будет определяться с помощью комплексной оценки. Она включает оценку доходов семьи, имущественной обеспеченности и трудового потенциала. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума, передает ТАСС.

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