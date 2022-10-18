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Два человека погибли при обстреле в Новой Каховке

15:36
  • вторник
  • 18 октября 2022

Еще один человек получил ранение

В Новой Каховке Херсонской области в результате ракетного обстрела городского стадиона со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали власти города.
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Как сообщил диспетчер новокаховской государственной пожарно-спасательной части №4, ракетный удар был нанесен по стадиону "Энергия". Погибли два человека, еще один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу.

В результате обстрела на стадионе "Энергия" повреждена трансформаторная подстанция, есть утечка трансформаторного масла. Над устранением аварии работает бригада "Херсоноблэнерго".

Как отмечается в Telegram-канале администрации Новой Каховки, это первый обстрел территории стадиона "Энергия" за все время боевых действий.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали населенные пункты в Херсонской области. В частности, в ночь на 11 октября в Новой Каховке вновь звучали сигналы воздушной тревоги, работала российская система ПВО.

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