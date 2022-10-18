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Россиянин арестован в Москве за секретное сотрудничество с иностранным государством

15:37
  • вторник
  • 18 октября 2022

Признаков госизмены в его действиях следствие не усматривает

Лефортовский суд Москвы отправил под стражу до 14 декабря гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали в пресс-службе суда.
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Павла Пищулина подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

При этом в его действиях, по данным следствия, отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена").

Если суд признает арестованного виновным, ему грозит наказание до восьми лет со штрафом до одного 1 млн рублей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Херсона по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, задержанный работал на украинскую разведку.

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