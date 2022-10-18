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Суд в Москве оштрафовал Amazon на 3 млн рублей

15:33
  • вторник
  • 18 октября 2022

Компания отказалась удалять запрещенный контент

Суд в Москве назначил штраф компании Amazon, передает ТАСС.

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"Суд признал виновной компанию Amazon.com, Inc. по ч. 4 ст. 13.41 КоАП - неудаление призывов к осуществлению экстремистской деятельности, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и информации о способах изготовления и использования наркотических средств", - говорится в сообщении.

Amazon назначен штраф в размере 3 млн рублей.

Уточняется, что компания отказалась удалить из одной из связанных с ней соцсетей репосты с запрещенного в России сайта Hydra, где содержалась информация по изготовлению и продаже наркотиков.

Ранее Amazon оштрафовали на 1 млн рублей за неудаление информации о способах совершения самоубийства.

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