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Интернет-магазин дров запустили власти на Украине

15:31
  • вторник
  • 18 октября 2022

Дают не более 15 кубометров в одни руки

"ДроваЕ" - так называется государственный интернет-магазин дров, запущенный украинскими властями. Установлен лимит на продажи древесины: один человек может купить не более 15 кубометров на весь отопительный сезон.

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Сообщается, что украинцы уже скупили 2 439 000 кубометров дров. На складах осталось 187 тысяч кубометров, а до конца года лесхозы Украины планируют реализовать в общей сложности 1,1 миллиона кубов.

Как подсчитали ранее в Гослесагентстве Украины, на отопительный сезон 2022-2023 годов украинцам необходимо более 7 миллионов кубометров дров. Чтобы обеспечить топливом наиболее уязвимые категории граждан, кабмин распределил по регионам 563 миллиона гривен, передает ТАСС.

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