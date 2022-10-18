Единороссы ТИНАО собрали 2,5 тонны гуманитарной помощи для Донбасса

Для сбора помощи были задействованы все формы связи

Общественные приемные Московского отделения партии "Единая Россия" с первого дня начала спецоперации собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса и освобожденных территорий. Пункты приема работают в каждом округе столицы.

Один из таких пунктов в начале октября появился в ТиНАО. За две недели активисты собрали более 2,5 тонн гуманитарного груза, который вместе с депутатом Мосгордумы, замруководителя фракции партии "Единая Россия" в МГД Александром Козловым они доставили в Московское реготделение.

"Упаковали коробки с продуктами питания, посудой, средствами личной гигиены, предметами первой необходимости, игрушками, книжками для детей, канцелярскими товарами от ТиНАО. На следующей неделе всё это будет направлено на Донбасс в составе общего груза от московской "Единой России. Спасибо каждому, кто приносит вещи, укладывает и формирует коробки, везёт их, раздаёт на местах. Каждое наше действие, наше малое доброе дело – это вклад в приближение окончательной большой Победы!", - сказал Козлов.

В свою очередь муниципальный депутат поселения Десеновское Наталия Цветкова рассказала, что для сбора помощи были задействованы все формы связи, включая домовые чаты.

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