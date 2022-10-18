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Белоруссия опровергла планы объявить мобилизацию

16:02
  • вторник
  • 18 октября 2022

Силовые структуры в состоянии обеспечить безопасность граждан, подчеркнули в Минске

Власти Белоруссии не планируют объявлять в стране мобилизацию, несмотря на сложную и напряженную обстановку. Такое заявление во вторник, 18 октября, сделал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

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Вольфович отметил, что "Запад, обвиняя Беларусь, пытаясь втянуть ее в военный конфликт, пытается милитаризироваться, проводя огромное количество учений, упрекая нас в какой-то агрессии".

Однако в Минске никаких планов по увеличению учений нет, ни мобилизации, ни вступления в боевые действия страна не планирует, подчеркнул представитель белорусского Совбеза.

Вольфович заверил, что силовой блок страны в состоянии обеспечить безопасность белорусских граждан, сообщает "БелТА".

Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что Белоруссия оставляет за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания. Военный напомнил, что Минск намерен отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы.

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