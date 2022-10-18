ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ООН признали преступления ВСУ против пленных россиян

15:54
  • вторник
  • 18 октября 2022

Нарушено международное гуманитарное право

Как минимум два эпизода военных преступлений, совершенных украинскими солдатами, зафиксированы в докладе Комиссии Совета по правам человека ООН. Документ опубликовали 18 октября.

МИД обвинил Запад в попытке расколоть Генассамблею ООН
"Беспрецедентная манипуляция": России отказали в тайном голосовании в ООН

"Комиссия задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказано в документе.

Речь идет об инцидентах в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года. В первом случае, под Харьковом, в период с 24 по 26 марта 2022 года боевики ВСУ преднамеренно с близкого расстояния выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС России. Одного из них во время допроса избили прикладом винтовки, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ООН
ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.