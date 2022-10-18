В ООН признали преступления ВСУ против пленных россиян

Нарушено международное гуманитарное право

Как минимум два эпизода военных преступлений, совершенных украинскими солдатами, зафиксированы в докладе Комиссии Совета по правам человека ООН. Документ опубликовали 18 октября.

"Комиссия задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказано в документе.

Речь идет об инцидентах в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года. В первом случае, под Харьковом, в период с 24 по 26 марта 2022 года боевики ВСУ преднамеренно с близкого расстояния выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС России. Одного из них во время допроса избили прикладом винтовки, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"