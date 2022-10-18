Турция испытала баллистическую ракету

Она пролетела 561 километр и упала в Черном море
Турция во вторник провела испытание баллистической ракеты малой дальности, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как уточняется в заметке, около 7:00 утра ракету Tayfun запустили с мобильной платформы из аэропорта возле портового города Ризе.
Также известно, что ракета пролетела 561 километр и упала в Черном море возле побережья у города Синоп. По словам источников, разработка ракеты тайно велась в течение нескольких лет.
Официальных комментариев от турецких властей не поступало.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"