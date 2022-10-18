Турция испытала баллистическую ракету

Она пролетела 561 километр и упала в Черном море

Турция во вторник провела испытание баллистической ракеты малой дальности, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняется в заметке, около 7:00 утра ракету Tayfun запустили с мобильной платформы из аэропорта возле портового города Ризе.

Также известно, что ракета пролетела 561 километр и упала в Черном море возле побережья у города Синоп. По словам источников, разработка ракеты тайно велась в течение нескольких лет.

Официальных комментариев от турецких властей не поступало.

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