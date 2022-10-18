МИД Украины предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном

Киев и Запад обвиняют Тегеран в военной помощи Москве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил украинскому президенту Владимиру Зеленскому предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

Как заявил Кулеба, такое предложение он сделал "с учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок вооружения Ираном России".

При этом украинский министр отметил, что речь о восстановлении всего комплекса отношений с Тегераном может идти только после прекращения якобы ведущихся поставок вооружения России, сообщает РИА Новости.

Американские власти ранее неоднократно заявляли, будто Россия договорилась о покупке беспилотников у Ирана и якобы уже получила аппараты. Однако в Кремле подчеркивали, что сообщения о поставке партии дронов из Ирана в Россию не соответствуют действительности.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Насер Канани Чафи также назвал такие сообщения недостоверными и подчеркнул, что Тегеран "не одобряет подобные заявления".

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