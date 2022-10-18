ЦБ назвал нецелесообразным накопление резервов в золоте

Целевая поддержка секторов экономики не входит в мандат Банка России

Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что накопление золота в золотовалютных резервах нецелесообразно.

"С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах, это то, что на текущий момент нецелесообразно в силу того, что это создаст дополнительный импульс к росту денежной массы", - сказал зампред регулятора (цитата по ТАСС).

Он добавил, что целевая поддержка секторов экономики не входит в мандат Банка России.

"Министерство финансов имеет право принимать решение по использованию своих ресурсов для приобретения золота в том объеме, в котором оно считает целесообразным", - отметил также Заботкин.

С 15 марта 2022 года ЦБ приостановил покупку золота у кредитных организаций в целях создания условий для удовлетворения спроса населения.

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