"Воздействие экстремальной силы": что показали подводные съемки "Северных потоков"

Мощность взрывов была примерно равна землетрясению в 2,5 балла по шкале Рихтера

Сегодня в западной прессе появились кадры взорванных "Северных потоков", сделанные беспилотным аппаратом на глубине 80 метров. На них видны значительные повреждения газопроводов - пробоины и трещины. На морском дне заметны следы очень сильного взрыва. Расследование диверсии ведут спецслужбы Дании и Швеции. Сотрудничать с российскими специалистами они отказываются.

Первые подводные съемки повреждённых веток системы газопроводов "Северный поток", сделанные датскими журналистами при помощи беспилотного аппарата. На кадрах хорошо видны сами трубы. В одном месте их как будто бы срезало. А на другом участке металл, одетый, между прочим, в бетонную оболочку, сильно деформирован.

"На дне разбросаны обломки, напоминающие части трубопровода. Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы, заявил нам оператор беспилотника", - говорит репортер Маттиас Карлссон.

Что это за экстремальная сила, догадаться несложно. Речь идет о нескольких взрывах, которые совершили преднамеренно. Их мощность была примерно равна землетрясению в 2,5 балла по шкале Рихтера. Это подтверждают и предварительные данные расследования, которое проводят датские спецслужбы. Но что за взрывчатка использовалась для подрыва газопроводов, по-прежнему держится в секрете. Анализ проб, взятых на месте теракта, наверняка уже проведен. И на их основе теоретически можно сделать выводы о том, кто стоит за диверсией. А то, что это был взрыв, стало понятно сразу. На кадрах, снятых 27 сентября, хорошо виден масштаб утечек, который не оставлял никаких сомнений в причинах произошедшего.

"То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение могло произойти только в результате весьма мощных взрывов, наши спецслужбы сказали сразу. Это не новость. Процесс расследования проходит в весьма и весьма закрытом режиме, без взаимодействия с российской стороной, а она является совладельцем этой трубопроводной системы. Поэтому можно выразить сожаление. А по заявлениям из Германии, Франции, Дании это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурдно", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вот и издание Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в немецких спецслужбах, пишет, что те так и не смогли установить, кто же стоит за взрывами на "Северных потоках". Тем не менее, по мнению немецких элит, априори виновата Россия. Якобы Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода.

Но зачем для этого взрывать газопроводы, если можно было просто остановить перекачку газа? Столь логичными вопросами в Германии не задаются, как и другим - кому был выгоден данный террористический акт? Хотя ответ очевиден: достаточно посмотреть на астрономические прибыли, которые американские поставщики СПГ начали получать от продажи своего товара в Европу. Отдавая его втридорога, что поначалу даже вызывало робкое возмущение у европейских лидеров.

"Платить за газ в четыре раза больше, чем ваши собственные компании, это едва ли похоже на дружбу", - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Пытался возмущаться и министр энергетики ФРГ Роберт Хабек. И еще ряд еврочиновников, которым, видимо, быстро объяснили, что лучше помалкивать, иначе газа не будет вообще. После чего эту тему в европейских столицах более решили не поднимать.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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