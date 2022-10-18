Медведев отметил важность целевого обучения в условиях санкций

Систему нужно совершенствовать, заявил политик

Технологическая и санкционная блокада России сохранятся на неопределенное время, поэтому система целевого обучения в профильных вузах должна совершенствоваться. Об этом во вторник, 18 октября, рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что нужно более гибко подходить к программам с учетом актуальных запросов рынка и расширять систему практической подготовки специалистов в области разработки лекарств, биомедицины и биоинформатики.

Такой подход позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, от которых зависит защита технологического суверенитета страны "даже в условиях тех санкционных режимов и технологической блокады", отметил замглавы Совбеза.

Медведев также указал, что главная задача в этом направлении — приблизить теоретические знания студентов. аспирантов, ординаторов к реальным потребностям и к реальной практике, поэтому нужно активней привлекать работодателей к учебному процессу, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо укреплять суверенную систему образования, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю.

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