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Число погибших в Ейске выросло до 14

17:14
  • вторник
  • 18 октября 2022

Поисковые работы продолжаются

Во время разбора конструкций жилого дома в Ейске обнаружено тело еще одного погибшего, пишет ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.

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"Найдены останки человека. Общее число погибших выросло до 14", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 19 пострадавших. Поисковые работы продолжаются.

Вместе с тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в эфире канала "Россия-24", что на восстановление поврежденной части дома потребуется около пяти месяцев.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в жилом квартале Ейска вечером 17 октября. Самолет направлялся на учебно-тренировочный полет. Причиной ЧП стало возгорание одного из двигателей при наборе высоты. Летчики успели катапультироваться.

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