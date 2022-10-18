Берлин пообещал поставить Киеву новые вооружения

Речь идет про "огромный пакет" военной помощи, отметили в ФРГ

До конца 2022 года Германия окажет Украине "весомую" поддержку в виде поставок вооружений. Об этом во вторник, 18 октября, рассказала германский министр обороны Кристина Ламбрехт.

По словам главы Минобороны ФРГ, речь идет про "огромный пакет, который так или иначе поступит", а Германия "не ослабит усилий" по оказанию военной помощи Киеву, в том числе по оснащению украинской армии в зимний период.

Ламбрехт отметила, что Берлин планирует отправить Киеву танковые тягачи, бронированные машины "Динго", мостоукладчики, дополнительные танковые гаубицы, дополнительные РСЗО, системы по борьбе с беспилотниками.

При этом германский министр подчеркнула, что решения такого рода будут приниматься в тесной координации со своими союзниками, исключая односторонние шаги Берлина в данном вопросе, сообщает ТАСС.

Ранее Кристина Ламбрехт совершила необъявленный визит в Одессу и пообещала передать ВСУ зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

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