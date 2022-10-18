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По Крымскому мосту разрешили движение грузовиков

17:00
  • вторник
  • 18 октября 2022

Речь о машинах до 40 тонн

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о процессе восстановления Крымского моста.

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"Мы (левую автополосу) укрепили, запустили (движение) в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать", - приводит слова заместителя председателя правительства РИА Новости.

Он добавил, что легковые автомобили и автобусы уже беспрепятственно ездят по мосту, очередей нет.

8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролетов моста. Жертвами теракта стали 4 человека. Следственный комитет назвал заказчиками и исполнителями преступления спецслужбы Украины.

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