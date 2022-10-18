Власти Крыма разрешили изымать имущество у граждан недружественных стран

Это касается движимого и недвижимого имущества, которое было в собственности по данным на 24 февраля 2022 года

Государственный совет Крыма принял поправки в региональное законодательство, которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан.

Как пояснил спикер крымского парламента Владимир Константинов, изменения касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

Константинов заявил, что "это будет нокаут для тех, кто продолжает выжимать из Крыма прибыль и при этом ведет против нас подрывную деятельность".

В пояснительной записке к принятому документу говорится, что новая норма позволит осуществить оформление права собственности за Республикой Крым на имущество иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, а также их бенефициаров и лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, сообщает "Интерфакс".

В сентябре Министерство юстиции США попросило Конгресс разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины. Речь идет о том, чтобы "разрешить передачу Украине доходов, полученных от конфискованного имущества" российских бизнесменов, "для возмещения вреда, причиненного российской агрессией".

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