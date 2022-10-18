Москвичей предупредили о тумане

На погоду в столице продолжит влиять холодный фронт

В столичном регионе во вторник, 18 октября, влажно и ветрено из-за воздействия холодного атмосферного фронта. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова.

Эксперт отметила, что к вечеру вторника облачность начнет постепенно рассеиваться. С понижением температуры воздуха в условиях повышенной влажности в ночные часы прогнозируется туман.

Водителям в таких погодных условиях важно помнить о внимательности и вежливости на дорогах, сообщает портал "Метеоновости".

При этом до 21:00 вторника в столичном регионе действует "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Что касается снега в столичном регионе, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что существенных осадков, а уж тем более категории "первого снега" пока что не ожидается ни 21 октября, ни 22 октября.

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