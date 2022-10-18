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США пообещали не вводить санкции против российских удобрений и зерна

18:02
  • вторник
  • 18 октября 2022

Такие рестрикции помешали бы решению продовольственной проблемы

Американские власти не собираются вводить ограничительные меры, которые препятствовали бы поставкам сельскохозяйственной продукции из России на мировые рынки. Такое заявление во вторник, 18 октября, сделала помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
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По словам чиновницы, санкции США не распространяются на поставки российского зерна или удобрений, поэтому у Вашингтона "нет никаких озабоченностей касательно экспорта Россией зерна или удобрений".

Донфрид выразила мнение, что план по продлению зерновой сделки "детально затрагивает этот вопрос", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции против России грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет. Российский лидер подчеркнул, что это совершенно не связано со специальной военной операцией России.

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