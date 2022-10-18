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Дмитрий Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей из-за фамилии

17:57
  • вторник
  • 18 октября 2022

Экс-футболиста сборной России неоднократно блокировали в соцсети

Солнцевский суд Москвы вынес решение по иску бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова относительно того, что социальная сеть Facebook (запрещена в России как экстремистская организация) часто отправляла его в бан из-за созвучности фамилии с разговорным прозвищем украинцев.

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"Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлов в течение одного месяца", - пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Защита истца утверждала, что из-за блокировок фамилии Хохлов реже упоминался в прессе и публикациях простых пользователей Facebook.

21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Facebook за экстремистскую деятельность, до этого социальная сеть начали блокироваться по требованию Генпрокуратуры.

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Дмитрий Хохлов
Дмитрий Хохлов
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