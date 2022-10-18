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Россия выделит в 2023 году 11,6 млрд рублей на национальное игровое кино

18:39
  • вторник
  • 18 октября 2022

Об этом рассказали в Минкульте

Проектом закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку производства национальных фильмов. Об этом во вторник, 18 октября, рассказал руководитель департамента кинематографии Минист ерства культуры России Дмитрий Давиденко.

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Давыденко уточнил, что в 2023 году будут выделены 11,6 млрд рублей, в 2024 и 2025 – 12,28 млрд рублей ежегодно. Из них 7,6 млрд рублей ежегодно будут направлять Фонду кино для поддержки широкого зрительского кино. В 2023 году планируется реализовать не менее 25 проектов, в 2024 году – 30, в 2025 году – 35.

Кроме того, в 2022 году государство поддержит по линии Минкультуры 70 игровых полнометражных фильмов, а по линии Фонда кино — не менее 23 новых проектов, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов. До этого в федеральном бюджете на поддержку отрасли в 2022 году уже было предусмотрено свыше 9 млрд рублей.

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