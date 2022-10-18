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Число жертв ЧП в Ейске выросло до 15 человек

18:15
  • вторник
  • 18 октября 2022

17 октября в городе упал самолет, затем вспыхнул сильный пожар

В результате падения самолета Су-34 и пожара в городе Ейск Краснодарского края погибли 15 человек. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали в пресс-службе администрации региона. Как уточнила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, еще один пострадавший скончался в больнице.

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Общее число пострадавших составляет 43 человека, госпитализированы 25 человек, трое в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. В больницы попали, в том числе, шестеро детей и две беременные женщины.

Психологическую помощь после происшествия получили уже 198 человек, сообщает РИА Новости.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал на жилой квартал в Ейске, пилоты успели катапультироваться. В результате происшествия вспыхнул многоквартирный дом, огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров.

В Следственном комитете России рассказали, что причиной падения самолета Су-34 в Ейске стала техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

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