Число жертв ЧП в Ейске выросло до 15 человек

17 октября в городе упал самолет, затем вспыхнул сильный пожар
В результате падения самолета Су-34 и пожара в городе Ейск Краснодарского края погибли 15 человек. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали в пресс-службе администрации региона. Как уточнила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, еще один пострадавший скончался в больнице.
Общее число пострадавших составляет 43 человека, госпитализированы 25 человек, трое в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. В больницы попали, в том числе, шестеро детей и две беременные женщины.
Психологическую помощь после происшествия получили уже 198 человек, сообщает РИА Новости.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал на жилой квартал в Ейске, пилоты успели катапультироваться. В результате происшествия вспыхнул многоквартирный дом, огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров.
В Следственном комитете России рассказали, что причиной падения самолета Су-34 в Ейске стала техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"