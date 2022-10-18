Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Тихим океаном

Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе

Министерство обороны сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей.

"Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе.

Как подчеркнули в Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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