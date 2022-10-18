"Полное отключение": в Совфеде предложили прекратить контакты с Эстонией

Таллин объявил Россию спонсором терроризма

В отношении недружественных стран необходимо "сделать полное отключение" и прекратить любые контакты за исключением сугубо гуманитарных тем. Такое мнение во вторник, 18 октября, высказал председатель комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Сенатор назвал Эстонию, как и другие страны Балтии, периферией Европы, а также заявил, что если они поймут, что дальше в отношениях с Россией глухая стена, они об этом пожалеют.

Климов прокомментировал решение эстонских властей объявить Россию спонсором терроризма, заявив, что "это придумали США, а Эстония сделала кальку", причем сами американские власти такого решения в отношении Москвы не принимали.

При этом в Таллине, по мнению представителя Совфеда, преследовали две цели: "напомнить о себе и услужить дяде Сэму", сообщает РИА Новости.

18 октября парламент Эстонии провозгласил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Заявление поддержали 88 депутатов парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было.

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