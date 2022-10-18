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Apple презентовала новый iPad Pro

18:55
  • вторник
  • 18 октября 2022

Устройство уже доступно для онлайн-заказов в США

Компания Apple объявила о начале продаж нового iPad Pro.

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Устройство уже доступно для онлайн-заказов в США и 28 регионах мира. В магазинах оно должно появиться 26 ноября.

Главной особенностью новинки станет чип M2. В него встроен процессор с восемью ядрами, разработанный специально для операционных систем компании MacOS. Разработчики обещают, что производительность повысится на 15%.

Также уточняется, что дополнительный графический процессор с десятью ядрами ускорит работу с задачами в области графики до 35%. Кроме того, улучшится световое перо и повысится скорость беспроводной связи.

Цена устройства начинается от 799 долларов.

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