Лавров счел бессмысленным сохранение прежнего присутствия России на Западе

Европа сама решила закрыться от России, отметил дипломат

Для России не имеет смысла сохранять прежнее присутствие в западных странах, поскольку Европа решила закрыться от нас. Такое заявление во вторник, 18 октября, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политик отметил, что россиянам "создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений", поэтому наши граждане "работают в условиях, которые трудно назвать человеческими".

Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество, но поскольку "насильно мил не будешь", у России нет желания сохранять прежнее присутствие на Западе, подчеркнул министр.

При этом страны Азии, Африки, Латинской Америки, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании, указал Лавров. Он напомнил, что огласовывается много планов на высшем и высоком уровне, которые требуют дипломатического сопровождения, в том числе с точки зрения поддержки бизнеса, совместных культурных, гуманитарных, образовательных проектов, сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров уже подчеркивал, что Россия не собирается самоизолироваться, однако "никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"