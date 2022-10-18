В ФМБА разработали прототип аналога самого дорогого лекарства в мире

Клинические исследования пока не проводились

В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали прототип аналога препарата для пациентов со спинальной мышечной атрофией "Золгенсма".

"Скажем так - у нас есть в виде прототипа, то есть у нас есть препарат, другое дело, что нужны сейчас определенные уже межведомственные договоренности относительно того, каким образом этот препарат запускать в клинические исследования. Это зависеть будет от того, как мы этот препарат позиционируем", - сообщил директор ФГБУ "Федеральный центр мозга и биотехнологий" ФМБА Всеволод Белоусов (цитата по ТАСС).

Он добавил, что препарат "структурно практически биоаналог "Золгенсмы". Клинические исследования пока не проводились.

Препарат "Золгенсма" включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Стоимость одного укола составляет около 160 миллионов рублей.

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