Игра с огнем: как и зачем американцы создали суперковид

Итоги эксперимента вызвали нешуточное беспокойство

В США создали суперковид. Учение в лабораторных условиях соединили белок "омикрона" с изначальным уханьским штаммом. И как показали исследования на мышах, летальность этой гремучей смеси достигает 80%, а сама болезнь протекает очень тяжело. Кроме того, гибрид успешно обходит иммунитет, полученный в результате вакцинации, и производит в пять раз больше вирусных частиц, чем "омикрон".

По официальной версии, у исследования Бостонского университета была строго научная и, казалось бы, даже полезная, безобидная цель - выявить, какие биологические характеристики коронавируса отвечают за его смертоносность. Якобы именно для этого американские ученые и соединили шиповидный белок омикрона с исходным штаммом, выявленным в Ухане еще в начале пандемии. Только вот смесь получилась ядерной. Как пишет британская Daily Mail, в ходе опыта был получен новый сверхопасный вариант ковида - с летальностью 80%.

"Омикрон" у мышей вызывает легкую, несмертельную инфекцию. В то же время новый гибридный вирус, несущий "Омикрон S", влечёт за собой тяжёлое течение заболевания с уровнем смертности 80%. Это сигнализирует о том, что, хотя шиповидный белок отвечает за инфекционность, смертоносность вируса определяют изменения в других частях его структуры", - говорится в статье.

Это - опаснейшая игра с огнем. Особенно учитывая, что и исходный штамм COVID-19 был, судя по всему, выведен искусственно.

"Учитывая высокую вероятность того, что пандемия Covid возникла в результате побега выведенного в уханьской лаборатории коронавируса, эти эксперименты кажутся глубоко неразумными", - отметил Дэвид Ливермор, профессор микробиологии в британском Университете Восточной Англии.

К такому же выводу пришли и авторитетные американские ученые. В частности - Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета и председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet. Он заявил, что ковид не только был создан искусственно, но и "с использованием американских биотехнологий". Известно также, что агентство США по международному развитию еще с 2009 года финансировало программу, в рамках которой изучались новые виды коронавирусов по всему миру. Спонсировали американцы и научные изыскания непосредственно на территории Китая, выделив на это более 3 миллионов долларов. А специалисты американской неправительственной организации EcoHealth Alliance исследовали патогены прямо в китайском Ухане - аккурат перед первой вспышкой инфекции. Но и это еще не все.

"В ноябре 2015 года была статья в самом авторитетном в мире научном журнале Nature о том, как американские ученые создали этот гибридный вирус. Они его так и назвали - SarsCov. Он собран из двух частей: Sars - человеческий вирус и Cov - коронавирус китайской летучей мыши. Ну, за три года уже с начала пандемии никакого природного очага ученые, несмотря на все усилия тысяч ученых по всему мира, не удалось обнаружить. Ни в каком живом организме он не растет@, - указал Игорь Никулин, специалист по химическому оружию и химическим веществам.

И вот что интересно. В 2014 году при президенте-демократе Бараке Обаме проводить подобные опыты на территории США запретили. Тогда для этих целей американцы стали активно размещать биолаборатории в других странах, чье население не жаль было загубить. В частности - на Украине, где экспериментировали с возбудителями смертоносных болезней, более всего опасных для славян. При республиканце же Дональде Трампе запрет на такие исследования внутри Соединенных Штатов отменили.

"Был Трамп - все, что делал Обама, было неправильно. Вот он действие этого указа и приостановил", - продолжает Никулин.

На этом фоне видится не случайным тот факт, что именно сейчас - всего за три недели до выборов в Конгресс США - выходит статья, рассказывающая о новом опыте американских ученых, который проведен дома и может спровоцировать очередной и куда более смертоносный виток пандемии коронавируса. Американским избирателям почти прямым текстом говорят: угрозу эту создал лично Дональд Трамп и республиканцы, а потому нельзя за них голосовать. В этом и кроется чудовищный цинизм заокеанской политики. Борясь за власть внутри страны, истеблишмент готов уничтожить хоть 80% населения земного шара.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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