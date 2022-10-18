ЕС отложил идею потолка цен на российский газ

На фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок

Британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на критику однопартийцев и недовольство в обществе. Уровень поддержки главы кабмина уже упал до рекордных 10% - и это всего за шесть недель после ее вступления в должность. Градус напряженности из-за недальновидной политики европейских властей продолжает нарастать и в других странах. Так, сегодня в столице Франции на акции протеста произошли столкновениями с полицией.

Трехнедельная волна стачек сотрудников нефтяного сектора Пятой Республики вылилась в общенациональную забастовку. И сразу - столкновения с полицией. На улицы вышли работники ключевых отраслей. Черный вторник. Именно таковым 18 октября рискует стать для французской экономики. Одни только протесты занятых в нефтепереработке привели к тотальному дефициту топлива и коллапсу на автозаправках. Ультиматум, выдвинутый накануне атомщиками, грозит нехваткой электричества.

Теперь же среди демонстрантов - авиадиспетчеры, продавцы, врачи, учителя, железнодорожники, водители. Требование одно - повышение зарплаты на фоне галопирующей инфляции. Только за прошлый месяц продукты подорожали еще на 10%, электричество - на все 18%.

Эмоции у населения зашкаливают. Часть протестующих начала строить баррикады. Когда полицейские попытались их разобрать, в жандармов полетели бутылки, камни и петарды. Несколько манифестантов задержаны. Из-за забастовки во Франции отменены несколько утренних и вечерних поездов через Ла-Манш, из Парижа в Лондон и обратно. Перебои с автобусным сообщением - и в расписании пригородных электричек. Такой масштабный социальный протест - самое серьезное испытание для Эмманюэля Макрона с тех пор, как он переизбрался на второй срок.

Британцы тоже потешаются над главой своего кабмина. Делают ставки, кто продержится дольше - премьер или салат-латук. Публикуют карикатуры с подписью: "Лиз Трасс еще жива, но ее уже препарируют". Британский фунт достиг очередного исторического минимума и сравнялся с долларом. Банк Англии в ответ на растущую инфляцию в очередной раз повысил базовую процентную ставку. Это лишило загибающийся британский бизнес надежды на кредиты, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Однако, судя по всему, у Лиз Трасс еще немало идей, которые она не успела опробовать на британцах. Уходить предложившая провальную экономическую программу премьер явно не собирается. Хотя этого требуют не только граждане, но и ее же однопартийцы. Грозят вотумом недоверия. Сейчас рейтинги Трасс ниже, чем у ее предшественника Бориса Джонсона перед отставкой. И британцы уже всерьез обсуждают: а не вернуть ли Бориса как меньшее из двух зол.

Как долго продержится Лиз Трасс - этот вопрос дежурившие на Даунинг-стрит репортеры задавали всем прибывающим на заседание кабмина. Оппозиция требует досрочных парламентских выборов. Свеженазначенному министру финансов Джереми Ханту сейчас в авральном режиме приходится исправлять оплошности начальницы: отменять налоговые послабления для богатых и сокращать срок заморозки тарифов на свет и газ с двух лет до 7 месяцев.

А вот ЕС пришлось сбавить обороты в попытках ввести потолок цен на голубое топливо. В рядах европейских товарищей согласия нет, пишет агентство Bloomberg: "Европейский союз представляет новый экстренный пакет для решения энергетического кризиса, делая ставку на шаги по укреплению солидарности между государствами-членами. Но ЕС будет воздерживаться от немедленного ограничения цен на газ на фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок."

Чтобы справиться с энергетическим кризисом, Брюссель намерен лоббировать совместную закупку газа европейскими государствами, заставить делиться топливом друг с другом в случае ЧП и каким-то образом стимулировать снижение спроса на энергоресурсы. Например, сократить потребление на 15%.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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