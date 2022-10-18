Мишустин рассказал об инвестициях в железные дороги

В условиях санкций нужно помочь бизнесу и создать новые транспортные коридоры

Инвестиции в российские железные дороги на ближайшие три года превысят 3 триллиона рублей. Об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам отраслевой инфраструктуры, передает "ТВ Центр".

Премьер также отметил, что в условиях санкций нужно помочь бизнесу и создать новые транспортные коридоры, прежде всего Восточного и Азово-Черноморского направлений, а также международный маршрут Север-Юг. Дорожная карта рассчитана до 2030 года, и вложить в ее реализацию планируется свыше 4,5 триллиона рублей, включая средства из федерального бюджета.

По прогнозу, объем грузопотока на этих направлениях увеличится в среднем в два раза и составит в общей сложности почти 700 миллионов тонн.

Премьер-министр России Михаил Мишустин: "Глава государства подчеркивал необходимость скорейшего расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. И поставил задачу повышения их пропускной способности до 180 млн тонн в год уже в 2024 году. Увеличение возможностей железнодорожной инфраструктуры задает темпы качественного роста в добывающей, обрабатывающей промышленности, напрямую влияет на заказы наших отечественных предприятий и на их рабочие места, на рост экспорта продукции и развитие транзитного потенциала всей страны. И в целом помогает достижению национальных целей, обозначенных президентом".

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