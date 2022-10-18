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Жителям Херсонской области помогут переехать в любой регион России

22:08
  • вторник
  • 18 октября 2022

Новые меры поддержки обсуждали сегодня в Госдуме

Жителям Херсонской области, где сейчас небезопасно, помогут переехать в любой регион России. Новые меры поддержки обсуждали сегодня в Госдуме, передает "ТВ Центр".

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Для этого правительство предусмотрело сертификаты на новое жилье. Кроме того, тем кто потерял свое имущество, будет предоставлена материальная помощь, чтобы на новом месте люди могли купить все необходимое. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы полностью за базу берем наш отработанный российский формат, и все, что в нем предусмотрено, будем жителям Херсона предоставлять. При этом мы обеспечим бесплатную доставку в пункт временного проживания, обеспечим проживание до момента, пока они не выберут квартиру. По этому жилищному сертификату они могут купить либо дом, либо квартиру, хоть на вторичном, хоть на первичном рынке в любом районе Российской Федерации, где они захотят. Плюс мы предоставим определенную помощь на поддержку за утерянное имущество", - сообщил он.

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