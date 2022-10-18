Генсек НАТО оценил риск применения Россией ядерного оружия против Украины

Альянс сохраняет бдительность

Североатлантический альянс не наблюдает изменения в готовности ядерных сил России. Об этом во вторник, 18 октября, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Норвежский политик признал, что НАТО считает риск ядерного удара по Украине и использования там ядерного оружия низким.

Однако "потенциальные последствия этого очень велики, поэтому мы должны принимать всерьез этот риск", отметил Столтенберг. Он заявил, что Альянс внимательно следит за действиям России и сохраняет бдительность, особенно когда речь идет об учениях, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о распространении "ядерного зонтика" на новые регионы заявил, что защита Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей осуществляется так же, как и защита всей остальной территории страны.

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