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Госдеп обвинил Россию в отсутствии настроя на диалог с Украиной

19:59
  • вторник
  • 18 октября 2022

В России неоднократно напоминали, что именно Киев прекратил переговоры с Москвой

Россия не демонстрирует настроя на добросовестный диалог по Украине. Такое заявление во вторник, 18 октября, сделала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
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По словам американской чиновницы, ряд российских должностных лиц, включая самого президента России Владимира Путина, "давали понять, что Россия может быть заинтересована в переговорах". Однако "в данном случае действия говорят больше, чем слова", заявила Донфрид, обвинив Россию в эскалации конфликта вместо мирных переговоров.

По утверждению представителя Госдепа, "ничто в действиях России не свидетельствует о желании вести переговоры добросовестно".

Вашингтон убежден в том, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако "России нужно дать понять, что она готова добросовестно вести диалог", цитирует заявление Карен Донфрид ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что утверждения американской стороны о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, являются ложью. Что касается вероятности возобновления российско-украинских переговоров, Лавров не исключил, что "Зеленский как запретил себе общаться с Россией, так и разрешит".

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