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Маск назвал украинский конфликт "первой войной дронов"

19:51
  • вторник
  • 18 октября 2022

Бизнесмен прокомментировал публикацию Independent

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию Independent о том, что ВС России активно используют на Украине беспилотники, обладающие значительными преимуществами на поле боя.

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"Первая война дронов", - написал бизнесмен в соцсетях.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска с начала спецоперации уничтожили 2266 беспилотных летательных аппаратов украинских войск.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Россия планирует наладить крупномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов различных типов. БПЛА доказали свою эффективность в современных конфликтах, подчеркнул он.

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