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Россия и Иран договорились о всеобъемлющем сотрудничестве

20:20
  • вторник
  • 18 октября 2022

Москва и Тегеран подпишут соответствующий документ

Тегеран и Москва подпишут до конца 2022 года всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Об этом во вторник, 18 октября, рассказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
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Политик уточнил, что документ будет подписан в Тегеране или Москве. Подробности о содержании соглашения иранский министр не привел, сообщает РИА Новости.

Ранее первый иранский вице-президент Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран, где "40 лет управляли этими санкциями и не позволили, чтобы они подрывали управление страной", готов поделиться с Россией своим опытом борьбы с внешними санкциями.

При этом Москва и Тегеран уже договорились об организации своповых поставок нефти и газа, которые на первом этапе могут составить около 5 млн тонн нефти в год, газа — до 10 млрд куб. м.

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