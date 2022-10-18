Песков раскрыл детали предстоящего заседания Совбеза с Путиным

Мероприятие запланировано на 19 октября

Заседание Совета безопасности России, назначенное на среду, 19 октября, будет носить плановый характер. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что "такие заседания готовятся заранее", на обсуждение будут вынесены вопросы, которые "были согласованы".

В частности, участники заседания Совбеза у президента России Владимира Путина будут обсуждать миграционную политику, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее Владимир Путин поручил Совету безопасности России проинспектировать процесс подготовки мобилизованных граждан. Президент отметил, что "там есть военные люди, в Совете безопасности, ранее служившие в министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса".

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