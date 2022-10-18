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Netflix показал трейлер перезапуска "Телепузиков"

21:35
  • вторник
  • 18 октября 2022

Иногда они возвращаются

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер перезапуска детского сериала "Телепузики".

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В ролике показаны как хорошо знакомые герои (Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По), так и новые телепузики.

"Телевизионные иконы Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По вернулись! Теперь об их удивительных приключениях рассказывает Титус Берджесс", - говорится в описании трейлера.

Впервые "Телепузики" вышли на экраны в 1997 году. Показ был завершен в 2001-м.

 

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