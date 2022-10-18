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"Ситуация напряженная": главное из заявлений генерала Суровикина о СВО

20:56
  • вторник
  • 18 октября 2022

Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона

Командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО на Украине генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что ситуация в зоне проведения спецоперации напряженная, украинская сторона не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.

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По словам генерала, ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. При этом Киев для предотвращения бегства с передовой применяет заградотряды националистов, которые расстреливают пытающихся покинуть поле боя.

Как уточнил Суровикин, в ходе специальной военной операции российской авиацией совершено более 34 тысяч боевых вылетов, применено более 7 тысяч управляемых средств поражения. Вместе с тем гиперзвуковые ракеты "Кинжал" хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации, им не страшна ни одна из систем ПВО противника.

Основные резервы ВСУ составляют силы теробороны, не прошедшие полный курс подготовки, украинское руководство обрекает их на уничтожение, добавил командующий. Он также подчеркнул, что Россия не стремится к высоким темпам наступления, методично перемалывает противника и продвигается, бережет жизни солдат и гражданских. При этом ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.

Суровикин обратил внимание также на следующее: есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Она непростая, не исключается принятие непростых решений, заключил генерал в интервью "России 24".

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