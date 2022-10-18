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Песков прокомментировал сроки указа о завершении частичной мобилизации

21:16
  • вторник
  • 18 октября 2022

Президент России объявил частичную мобилизацию 21 сентября

В Кремле пока не могут подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что указ о завершении в России частичной мобилизации будет подписан в течение ближайших двух недель. Об этом во вторник, 18 октября, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В российских регионах продолжается подготовка мобилизованных

Российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. В Министерстве обороны уточнили, что запланирован призыв до 300 тысяч резервистов.

Власти ряда российских регионов объявили о выполнении плана по призыву граждан в рамках частичной мобилизации.

Однако Песков в ответ на вопрос, может ли он сказать, будет ли такой документ подписан в течение двух недель, заявил, что "пока нет". Представитель Кремля отметил, что не во всех субъектах Российской Федерации завершился призыв — "какие-то регионы сейчас будут дорабатывать, поэтому процесс идет", сообщает ТАСС.

Ранее Песков напомнил, что Министерством обороны России для каждого региона были установлены показатели по численности граждан, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации — пороги по количеству мобилизованных остаются неизменными.

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Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
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