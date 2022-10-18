Пентагон не подтвердил поставки Ираном России ракет "земля-земля"

Власти США ранее обвиняли Тегеран в оказании Москве военной помощи

Министерство обороны США не располагает доказательствами того, что иранские власти готовятся поставлять России ракеты класса "земля-земля". Такое заявление во вторник, 18 октября, сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Официального представителя оборонного ведомства попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Тегеран готовится отправить Москве эти ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Однако Райдер признал, что у Пентагона нет никаких фактов, которые могли бы подтвердить планирование Ираном таких поставок для России, сообщает ТАСС.

Американские власти ранее утверждали, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, которые применяются в ходе российской специальной военной операции на Украине. Тегеран выражал недовольство такими заявлениями, подчеркивая, что они не соответствуют действительности. Получение дронов от Ирана опровергали и в Кремле.

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