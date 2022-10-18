Сальдо объявил эвакуацию в Херсонской области

Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил эвакуацию мирного населения региона, передает "ТВ Центр".

"В этих условиях нами принято единственное решение, которое может уменьшить риски для мирных граждан. Я объявляю о добровольном перемещении и выезде для жителей Бериславского, Белозерского, Александровского и Снигиревского районов. Вся эта работа будет проводиться организовано и будет бесплатной", - сказал он.

Сальдо также сообщил об опасности затопления территорий правобережной части области в связи с планируемым украинской стороной разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.

Как добавил врио губернатора, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление.

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