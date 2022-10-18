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Сальдо объявил эвакуацию в Херсонской области

22:06
  • вторник
  • 18 октября 2022

Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил эвакуацию мирного населения региона, передает "ТВ Центр".

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"В этих условиях нами принято единственное решение, которое может уменьшить риски для мирных граждан. Я объявляю о добровольном перемещении и выезде для жителей Бериславского, Белозерского, Александровского и Снигиревского районов. Вся эта работа будет проводиться организовано и будет бесплатной", - сказал он.

Сальдо также сообщил об опасности затопления территорий правобережной части области в связи с планируемым украинской стороной разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.

Как добавил врио губернатора, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление.

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