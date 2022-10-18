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США пообещали работать над обменом заключенными с Россией

21:57
  • вторник
  • 18 октября 2022

Это по-прежнему приоритетная тема, отметили в Вашингтоне

Американские власти намерены продолжить работу по обмену заключенными с Россией. Такое заявление во вторник, 18 октября, сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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По словам чиновницы, приоритетом для администрации США остается возвращение на родину американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, осужденных в России за шпионаж и контрабанду наркотиков соответственно.

Жан-Пьер заверила, что Вашингтон продолжит вести переговоры с Россией по нашим каналам о перспективах обмена заключенными до тех пор, "пока это не превратится из приоритета в реальность".

Целью американских властей в этом направлении представитель Белого дома назвала успешное завершение переговоров о возвращении американских заключенных домой, сообщает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, однако готов обсуждать с российским лидером обмен заключенными.

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