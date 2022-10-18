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Сообщение об утечке данных пользователей портала "Госуслуг" оказалось фейком

22:18
  • вторник
  • 18 октября 2022

Информацию опроверг оператор портала

Информация о том, что кибермошенники получили доступ к 2,5 млн записей пользователей портала "Госуслуг", не соответствует действительности. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали в пресс-службе "Ростелекома", который занимается развитием и эксплуатацией портала.

В компании прокомментировали информацию о том, что на хакерских ресурсах появилась база из 2,5 млн записей, которую кибермошенники продают как "третий фрагмент базы "Госуслуг".

Как подчеркнули в "Ростелекоме" по результатам технического расследования, сообщение об утечке данных пользователей портала "Госуслуг" оказалось фейком. Опубликованная в интернете база не имеет отношения к порталу "Госуслуг", как и файл, о котором были сообщения 11 октября.

Эта база не содержит набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях "Госуслуг", при этом в ней присутствует ряд идентификаторов, которые в "Госуслугах" не содержатся, цитирует сообщение "Ростелекома" ТАСС.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что за первые шесть месяцев 2022 года доля жалоб россиян на тему незаконной обработки персональных данных достигла 70% от общего числа от всех обращений. Злоумышленники, в частности, "взламывают" аккаунты на сайте портала "Госуслуг", получают доступ к телефону или компьютеру через рассылку вредоносных программ и сообщений.

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