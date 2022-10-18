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Собянин: шесть станций на территории ТиНАО станут частью МЦД-4 в конце 2023 - начале 2024 годов

22:44
  • вторник
  • 18 октября 2022

Диаметр сэкономит горожанам массу времени и позволит бесплатно пересаживаться на метро и МЦК

В конце 2023 - начале 2024 годов в Новую Москву придет четвертый московский диаметр. Об этом написал в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

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Более 650 тысяч жителей ТиНАО смогут пользоваться всеми преимуществами столичного транспорта. Линия пройдет с юго-запада на восток - из Апрелевки в Железнодорожный через центр Москвы. И соединит сразу семь железнодорожных вокзалов. На ней построят 18 пересадочных станций.

По словам Собянина, это будет "очень популярный диаметр" - ожидается, что таким сквозным маршрутом ежегодно будут пользоваться около 30 миллионов человек.

"В конце 2023 - начале 2024 года на территории Новой Москвы шесть ж/д станций станут частью будущей линии наземного метро D4. Пять из них уже реконструированы: Мичуринец, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Крекшино. Еще одну абсолютно новую - Санино - открыли два года назад", - написал градоначальник.

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