Макрона назвали возмутителем спокойствия на Западе

Между Евросоюзом и США рискует начаться торговая война

Ещё один чужой игрок в своей команде! Или история о том, как США стали недружественной страной для Франции. Эммануэля Макрона назвали возмутителем спокойствия и плохим полицейским, который играет на напряженных торговых отношениях между США и Европой. Откуда такое напряжение в стане игроков, объединённых едиными целями, единой политикой? Противостоящих одному противнику - России?

"Американцы покупают американское и приняли решительную стратегию государственной помощи. Китайцы закрыли свой рынок. Мы не можем вечно играть в климатическую добродетель и делать вид, что собственных предпочтений у нас нет", - заявил Макрон.

Климатическая добродетель. Вы подумайте. А что ж вы отложили вопрос с потолком цен на российский нефтегаз? Потому что странные русские отказались продавать по назначенным ценам? Макрон, видимо, самый интеллектуальный из европейских лидеров. Или единственный, у кого есть калькулятор. Подсчитал и заявил, что Соединённые Штаты продают Европе сжиженный газ в четыре раза дороже, чем его покупают американские компании в США. Потом Макрон выглянул в окно.

Десятки тысяч человек маршируют по улицам Парижа, строят баррикады и совершенно не хотят принимать политику, при которой газ для них подорожал в четыре раза. А на заправках драки за бензин. Потому что дефицит топлива.

В итоге Макрон поделился революционной идеей - может быть, установить некий потолок цен на топливо из США? Добро пожаловать в Клуб здравомыслящих людей, господин президент. Там уже есть один. Зовут Илон Маск. Тоже раздражает своими заявлениями:

"Нравится это кому-то или нет, но Крым воспринимается Россией как неотъемлемая часть. Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это её южная военно-морская база".

Это как для американцев Перл-Харбор или Гавайи. Маска тут же разоблачили в американской прессе. Фиона Хилл, бывший член Совета национальной безопасности заявила, что Маск открытым текстом передаёт сообщения, которые ему Путин надиктовал. В точку попала. То ли дело Джо Байден. Этот уже вообще никаких сообщений не передаёт.

Хоть до кого-то начинает доходить. Даже до тех, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.

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