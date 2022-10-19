ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт: Запад не заинтересован в потолке цен на газ

08:49
  • среда
  • 19 октября 2022

Ситуацию прокомментировал Сергей Пикин

От установления потолка цен на нефть европейцы отказались, но окончательно ли это решение? Согласится ли Германия на запуск газа по единственной уцелевшей нити "Северного потока"? И готова ли Турция к взаимодействию с Россией для создания газового хаба?
ЕС отложил идею потолка цен на российский газ

Последние события на мировом нефтегазовом рынке Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Потолок цен на газ они сами придумали. Американцы не просили их так делать. Конечно, никто в нем не заинтересован. Американцы сразу сказали: будут какие-то ограничения в ценообразовании – мы перестанем поставлять. То же самое сказали и мы, только про нефть", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.