Эксперт: Запад не заинтересован в потолке цен на газ

Ситуацию прокомментировал Сергей Пикин

От установления потолка цен на нефть европейцы отказались, но окончательно ли это решение? Согласится ли Германия на запуск газа по единственной уцелевшей нити "Северного потока"? И готова ли Турция к взаимодействию с Россией для создания газового хаба?

Последние события на мировом нефтегазовом рынке Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Потолок цен на газ они сами придумали. Американцы не просили их так делать. Конечно, никто в нем не заинтересован. Американцы сразу сказали: будут какие-то ограничения в ценообразовании – мы перестанем поставлять. То же самое сказали и мы, только про нефть", - отметил он.

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