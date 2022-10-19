Российские комплексы "Леер-3" вычисляют боевиков по сотовой связи (видео)

Координаты передают артиллеристам

Минобороны России поделилось кадрами боевой работы комплексов радиоэлектронной борьбы и разведки "Леер-3", которые способны подавить радиосигналы и мобильную связь противника.

Среди задач, выполняемых расчётами - выявление замаскированных позиций националистов. После обнаружения массового скопления абонентов сотовой связи полученные при помощи беспилотников координаты передают артиллеристам.

Кроме ведения разведки, с помощью комплексов можно рассылать СМС-оповещения. Радикалам - с призывом сложить оружие, мирным жителям - с предупреждением о возможных провокациях.

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